Se disparan decomisos de tragamonedas ilegales; Marina reporta aumento de 427%

Ciudad de México, 12 de abril del 2026.- El aseguramiento de máquinas tragamonedas ilegales por parte de la Secretaría de Marina (Semar) registró un incremento de 427 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 309 incautaciones a mil 629, de acuerdo con datos oficiales.
En total, de enero de 2024 a marzo de 2026, se han decomisado 2 mil 147 equipos que operaban sin permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Las cifras indican que siete estados concentran la mayoría de los aseguramientos, entre ellos Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, en el norte del país.
Tan solo en Sinaloa se han incautado mil 268 máquinas, seguido de Michoacán con 278, Nayarit con 258, Sonora con 187, Veracruz con 101, Baja California Sur con 48 y Colima con siete.
Especialistas en seguridad y sociología advierten que este tipo de dispositivos forman parte de las fuentes de financiamiento del crimen organizado, ya que fomentan la ludopatía y generan ingresos constantes. Se estima que cada máquina puede recaudar alrededor de un millón de pesos al año.
Las autoridades mantienen operativos para retirar estos equipos, cuya operación está prohibida sin autorización federal.