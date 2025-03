Familiares de desaparecidos piden a FGE de Michoacán rastrear cerros de Zinapécuaro 

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo del 2025.- Madres de personas desaparecidas en Zinapécuaro, Michoacán piden a la Fiscalía General del Estado (FGE), rastrear las zonas más alejadas a la cabecera municipal, aseguran que existen reportes de áreas de reclutamiento en cerros de la demarcación.

A siete meses de la desaparición de su hijo, la madre emprendió una búsqueda diaria, incluso narró que recaba datos que considera importantes para dar con el paradero de Irving de 30 años de edad, pero en la Fiscalía General del Estado, no existe ningún avance sobre su búsqueda.

En entrevista, indicó un posible punto de localización de varias personas desaparecidas, pero en la FGE, le señalaron que es una zona peligrosa y complicada para ingresar.

"Vueltas y vueltas a la Fiscalía y nadie me hace caso porque dicen que es muy peligroso ir allá y que es muy peligroso, yo me quiero ir sola, pero igual me dicen no vaya porque es muy peligroso, entonces ¿qué puedo hacer para poder sacar a mi hijo de ahí y a todas las personas que tienen ahí reclutadas", manifestó la madre desesperada quien detalló que Irving es chef y se encontraba con su novia la última vez que lo vieron con vida.

A finales del 2024, la ex diputada local Margarita López, informó que iniciaron con el rastreo de fosas clandestinas en tenencias de Zinapécuaro, labores que dijo se han complicado debido a hechos de violencia generados por grupos delictivos.