Balacera en Zinapécuaro, Michoacán, deja un muerto y un detenido; aseguran armas y vehículo tras enfrentamiento

Zinapécuaro, Mich., a 30 de septiembre de 2026.— Una nueva jornada de violencia sacudió al municipio de Zinapécuaro luego de que un enfrentamiento armado registrado sobre la carretera Santa Cruz–San Miguel Taimeo dejara como saldo preliminar un hombre muerto, otro detenido, además de armas de fuego y un vehículo asegurados por las autoridades.

Los hechos provocaron alarma entre habitantes de la zona, quienes reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y solicitaron la intervención de las corporaciones de seguridad. La intensidad de los disparos movilizó a los cuerpos policiales, que desplegaron un operativo en el tramo carretero señalado para localizar a los responsables y verificar lo ocurrido.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a un hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Los paramédicos que acudieron para brindarle atención confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el lugar fue asegurado y se estableció un perímetro para evitar la alteración de posibles evidencias.

Durante el despliegue operativo, los agentes también lograron detener a un hombre que presuntamente estaría relacionado con los acontecimientos. Su identidad no había sido revelada hasta el cierre de esta información, al igual que la de la persona que perdió la vida.

En el lugar quedaron además bajo resguardo diversas armas de fuego y un vehículo que, de acuerdo con los primeros reportes, estarían relacionados con el enfrentamiento. Los objetos fueron asegurados para ser incorporados a la investigación ministerial y determinar su posible participación en los hechos.

La carretera permaneció bajo vigilancia mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se trasladaba al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Peritos y agentes investigadores deberán procesar la escena, levantar el cuerpo y recopilar los indicios balísticos y demás evidencias que permitan reconstruir la secuencia de la confrontación.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué originó el intercambio de disparos, si existían más personas involucradas ni la identidad de la víctima y del detenido. Será conforme avance la investigación ministerial cuando pueda determinarse qué ocurrió exactamente en este tramo carretero de Zinapécuaro y cuál fue la participación de las personas involucradas.