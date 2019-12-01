Fallece motociclista tras sufrir accidente en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Fallece motociclista tras sufrir accidente en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:38:54
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse en la motocicleta que conducía, un joven de 19 años perdió la vida, hechos registrados en el nuevo Acceso a Playa en esta ciudad portuaria.

Al respecto se informó que fue al filo de las 03:30 horas de este lunes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido camino se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron tendido en el pavimento a un individuo el cual ya no presentaba signos vitales, y cerca de él la motocicleta que conducía.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo a ara los efectos de ley.

