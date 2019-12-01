La 4T no puede atraparse en una discusión interna, considera Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre del 2026.- El movimiento de la Cuarta Transformación no puede quedarse atrapado en una discusión interna permanente, recalcó Carlos Torres Piña, Coordinador en Defensa de la Transformación y la Soberanía nacional en Michoacán; anunció que a partir del 13 de octubre comenzará a recorrer el estado en jornadas denominadas “La 4T te escucha”, para conocer las inquietudes de la población.

En conferencia de prensa, el coordinador señaló que la población espera de Morena algo más allá de las disputas internas, que se trata de caminar el territorio y que quedará plasmado en una agenda que arranca este día martes 13 de octubre en Pátzcuaro y el jueves 15 en Uruapan, además de continuar con la defensa de los logros de la transformación en los ocho años de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tenemos que entender que prolongar las diferencias internas nos alejarían de la tarea verdaderamente importante que es volver al territorio, encontrarnos con la gente, saber, escuchar la opinión de la gente y organizarnos con ellos, con ellas, para las etapas que siguen”, mencionó.

Torres Piña reconoció también que le corresponde asumir dicha dresponsabilidad, pero también entender y trabajar en el sentido correcto, no como un nombramiento personal, sino como una tarea política para convocar, organizar, escuchar y para construir, por lo que seguirá el diálogo con los sectores, militantes, simpatizantes y partidos aliados.

Recalcó que la intención es visitar los 113 municipios del estado antes de que concluya el año, por instrucción de la dirigencia nacional del partido, además de empatar las actividades de la coordinación estatal con la dirigencia para una mayor cobertura.