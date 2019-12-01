Recuperan cargamento de aluminio valuado en 150 mil pesos en Silao, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 15:05:46

Silao, Gto., 27 de septiembre de 2026.- Dos contenedores con piezas de aluminio, con un valor aproximado de 150 mil pesos, fueron recuperados por integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en Silao, luego de atender un reporte canalizado a través del C5i. Tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad ministerial.

Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre del presente año, cuando se recibió información sobre la posible sustracción de material de una empresa ubicada en ese municipio.

El reporte indicaba que un camión Ford, modelo 2020, habría ingresado a las instalaciones y posteriormente salido con dos contenedores de piezas de aluminio sin la autorización correspondiente.

A partir de las características de la unidad y los datos disponibles, integrantes de la Comisaría Regional IX de las FSPE iniciaron su búsqueda en la zona.

Sobre avenida Mineral de Valenciana, los elementos localizaron un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada. Durante la actuación policial fue identificado el conductor como Fernando “N”, de 58 años, quien no acreditó en ese momento la legal procedencia del material que transportaba.

Con la información recabada durante la atención del reporte, posteriormente fueron identificados Herminio “N”, de 19 años, y Daniel “N”, de 34 años, quienes también fueron detenidos.

Como resultado de la actuación, las FSPE aseguraron el camión Ford, modelo 2020, y recuperaron los dos contenedores con piezas de aluminio, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 150 mil pesos.

Las tres personas detenidas, el vehículo y el cargamento recuperado fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La atención y seguimiento de reportes a través del C5i forman parte de la coordinación operativa que mantiene la Secretaría de Seguridad y Paz para responder ante posibles hechos delictivos y proteger el patrimonio de las personas y de los sectores productivos del estado.

La Secretaría de Seguridad y Paz invita a reportar cualquier emergencia al 911 y recuerda que el 089 está disponible para realizar denuncias anónimas.