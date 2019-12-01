Fallece en un hospital de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mujer baleada en La Unión, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 17:11:17

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- En un hospital de esta ciudad portuaria, perdió la vida una mujer que había sido atacada a balazos en La Unión, Guerrero.

Al respecto se informó que autoridades de la Fiscalía Regional fueron alertados de que en la clínica Morelia de esta ciudad, había fallecido una mujer a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser baleada en la Unión, Guerrero.

Al sitio acudió personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificada como Irene T., de 45 años, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.