Fallece en un hospital de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mujer baleada en La Unión, Guerrero

Fallece en un hospital de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mujer baleada en La Unión, Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 17:11:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- En un hospital de esta ciudad portuaria, perdió la vida una mujer que había sido atacada a balazos en La Unión, Guerrero.

Al respecto se informó que autoridades de la Fiscalía Regional fueron alertados de que en la clínica Morelia de esta ciudad, había fallecido una mujer a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser baleada en la Unión, Guerrero.

Al sitio acudió personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificada como Irene T., de 45 años, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece en un hospital de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mujer baleada en La Unión, Guerrero
Aprehenden en Lázaro Cárdenas, Michoacán a tres sujetos que transportaban mil litros de combustible
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de una menor de edad en Morelia
Reportan fuga de combustible en ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo; ahí ocurrió la tragedia del 2019
Más información de la categoria
Reportan fuga de combustible en ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo; ahí ocurrió la tragedia del 2019
Recapturan a "El Seven", líder de una facción de un grupo criminal michoacano
Confirma gobernador, se interpusieron denuncias por relación entre Aureoles y Álvarez Puga
Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Culiacán durante operativo en el sector Aeropuerto
Comentarios