Fallece bebé que fue abandonada en días pasados en los baños del Metro UAM-I de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 19:48:04

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2025.- De acuerdo a información emitida por IMSS Bienestar, la bebé que fue abandonada el pasado 25 de agosto en los baños públicos que se encuentran al interior del Metro UAM-I, de la Línea 8 de la Ciudad de México, falleció este jueves, tras complicaciones.

Según los datos proporcionados en la tarjeta informativa, la menor perdió la vida a las 14:45 horas.

“La bebé, de sexo femenino, que fue trasladada el pasado 25 de agosto al Hospital Pediátrico de Legaria, de la cual su estado de salud era reservado, presentó diferentes complicaciones como: hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo, entre otras fallas multiorgánicas, provocando lamentablemente su deceso el día de hoy 28 de agosto a las 14:45 horas”.

La bebé fue encontrada recostada en el piso de los sanitarios envuelta en una cobija, después de que elementos de la policía capitalina, durante un recorrido de vigilancia recibieron una alerta del C2 Oriente por el llanto de un bebé en aparente estado de abandono.