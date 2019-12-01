Fallece al accidentarse con su camioneta en la carretera Morelia-Pátzcuaro

Fallece al accidentarse con su camioneta en la carretera Morelia-Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 19:24:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar con su camioneta contra la barrera metálica de contención en la autopista Morelia-Pátzcuaro, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que a la altura del kilómetro 22 de la referida carretera, en la tenencia de Tiripetío, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes al arribar encontraron chocada contra la barrera lateral de contención, una camioneta y dentro de esta el cuerpo sin vida del conductor.

Con base en lo anterior, al sitio se constituyó personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejecutan a pareja en Tangamandapio, Michoacán
Fallece al accidentarse con su camioneta en la carretera Morelia-Pátzcuaro
Policía se quita la vida frente a las oficinas de la Fiscalía y de la presidencia municipal en Xicoténcatl, Tamaulipas 
Vinculan a proceso a exalcalde de Tepeji del Río por peculado y corrupción
Más información de la categoria
¡Lo dejaron escapar! GN traiciona operativo clave contra máximo líder de Jalisco: Dos agentes murieron
Capo trae el infierno a Morelia y Tzitzio, Michoacán: Instala campos de entrenamiento y laboratorios, y está detrás de fatales asaltos, extorsión y homicidios
Desplazados de Apatzingán tienen mucho temor de retornar a sus localidades: Sandra Garibay 
Tormenta Tropical “Ivo” se convertirá en huracán este fin de semana; prevén lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero
Comentarios