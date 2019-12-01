Fallece al accidentarse con su camioneta en la carretera Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 19:24:54

Morelia, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar con su camioneta contra la barrera metálica de contención en la autopista Morelia-Pátzcuaro, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que a la altura del kilómetro 22 de la referida carretera, en la tenencia de Tiripetío, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes al arribar encontraron chocada contra la barrera lateral de contención, una camioneta y dentro de esta el cuerpo sin vida del conductor.

Con base en lo anterior, al sitio se constituyó personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias correspondientes.