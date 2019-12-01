Extraditan de Canadá “El Marino”, presunto responsable del homicidio de un adolescente, cometido en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de enero 2026.- Derivado de tareas de investigación y labores de coordinación binacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) recibió en extradición, procedente de Canadá, a José Luis “N”, El Marino, presunto responsable del delito de homicidio cometido en agravio de un adolescente de 16 años, en hechos ocurridos en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que, el 5 junio de 2023, la víctima se encontraba afuera de su casa ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, a bordo de una camioneta de la marca GMC, cuando fue herida por disparo de arma de fuego, por lo que fue trasladada a un hospital de esa ciudad portuaria, donde el día 6 de ese mismo mes, perdió la vida.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, donde se integró la Carpeta de Investigación, en la que se recabaron datos de prueba de la posible participación de José Luis “N” en el delito, por lo que fue obtenida una orden de aprehensión en su contra.

Ante la evasión del investigado, la FGE activó los mecanismos nacionales e internacionales de búsqueda, emitiendo un acuerdo de recompensa y solicitando la colaboración ciudadana para su localización. De manera paralela, a través de la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones, se gestionó la emisión de una Notificación Roja y una Alerta Migratoria, a través de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, a fin de lograr su ubicación y detención fuera del país.

En marzo de 2025, José Luis “N” fue localizado y detenido en Canadá por autoridades de ese país. Una vez cumplidos los procedimientos legales correspondientes, el Departamento de Justicia canadiense autorizó su extradición a México. En seguimiento a este mandato, este día personal de la FGE se trasladó a la Ciudad de México para recibir la custodia del reclamado y efectuar su puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional competente, conforme a derecho.