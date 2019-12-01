Detiene a presunto violador de una mujer en Apatzingán, Michoacán

Detiene a presunto violador de una mujer en Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 10:47:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 12 de octubre 2026.- Miguel Ángel “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión de los delitos de abuso sexual y acoso sexual, cometidos presuntamente en agravio de una vecina, en el municipio de Apatzingán, fue capturado por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, en distintos momentos de febrero, agosto y septiembre de 2026, el investigado presuntamente mostró sus partes íntimas a la víctima y se presentó frente a su domicilio para amenazarla.

Asimismo, en una ocasión, habría interceptado a la mujer en el área de la cochera de su vivienda, donde presuntamente realizó tocamientos de índole sexual en su contra.

Ante la recurrencia de estas conductas, la víctima presentó la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Apatzingán, que inició las investigaciones y recabó datos de prueba sobre la posible participación del investigado en los hechos, contra quien solicitó orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Más información de la categoria
Sinaloa entra en la era de los drones de guerra: desde Rusia y Ucrania, la tecnología llega a manos de los cárteles; Ejército decomisa 15 aeronaves FPV con fibra óptica
En Morelia, Michoacán la GC detiene a hombre armado tras reporte de disparos en la vía pública
Crimen muestra el control en regiones de Michoacán; violencia deja 17 muertes, tres policías en la lista
Huracán ‘Simon’ deja una persona sin vida tras su paso por Guerrero
Más información de la categoria
Sinaloa entra en la era de los drones de guerra: desde Rusia y Ucrania, la tecnología llega a manos de los cárteles; Ejército decomisa 15 aeronaves FPV con fibra óptica
Crimen muestra el control en regiones de Michoacán; violencia deja 17 muertes, tres policías en la lista
La 4T no puede atraparse en una discusión interna, considera Torres Piña
Explosivo aseguramiento en Cotija, Michoacán: Revientan Ejército y GN campamentos clandestinos y aseguran 28 artefactos de alto poder