Detiene a presunto violador de una mujer en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 10:47:54

Apatzingán, Michoacán, a 12 de octubre 2026.- Miguel Ángel “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión de los delitos de abuso sexual y acoso sexual, cometidos presuntamente en agravio de una vecina, en el municipio de Apatzingán, fue capturado por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, en distintos momentos de febrero, agosto y septiembre de 2026, el investigado presuntamente mostró sus partes íntimas a la víctima y se presentó frente a su domicilio para amenazarla.

Asimismo, en una ocasión, habría interceptado a la mujer en el área de la cochera de su vivienda, donde presuntamente realizó tocamientos de índole sexual en su contra.

Ante la recurrencia de estas conductas, la víctima presentó la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Apatzingán, que inició las investigaciones y recabó datos de prueba sobre la posible participación del investigado en los hechos, contra quien solicitó orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.