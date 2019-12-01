Cae en Edomex presunto integrante de grupo delincuencial de Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 10:03:15

Ecatepec, Estado de México, a 12 de octubre 2026.-Personal de seguridad federal y estala capturó en el Estado de México a Jesús Darío “N”, señalado como generador de violencia en Sonora.

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional mencionó que, junto al señalado fueron detenidas otras siete personas sospechosas durante los operativos en territorio mexiquense.

De acuerdo con un comunicado oficial, Jesús Darío es integrante de “La Barredora 24/7”, organización vinculada al Cártel Caborca y con presencia en Sonora.

De igual forma Jesús Darío “N” es señalado por las autoridades como uno de los trabajadores de Carlos Alberto “N”, identificado como jefe de “Los Rugrats”, organización afín a la facción “Mayo Zambada” en el Cártel de Sinaloa.

Por último se indicó que en las acciones operativas también fueron asegurados armamento, cargadores, cartuchos, diversas drogas y vehículos.