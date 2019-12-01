Condenan a Gabriel “N” a 20 años de prisión por abuso sexual agravado contra su hija, Dafne Zapata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 17:31:28

El Mante, Tamaulipas, a 16 de octubre de 2026.- A más de siete años de que se presentara la denuncia, Gabriel “N” fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado cometido contra su hija, Dafne Zapata Quintos, luego de que un juez de Tamaulipas determinara su responsabilidad penal.

La resolución fue emitida este viernes 16 de octubre en el Centro Integral de Justicia de El Mante, cuatro días después de que el juzgador lo declarara culpable por los hechos denunciados en 2019, cuando la víctima tenía seis años.

La acusación se inició bajo la clasificación de violación equiparada; sin embargo, durante el desarrollo del proceso judicial, el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

Tras conocer la condena, Gabriel “N” manifestó que impugnará el fallo ante una instancia superior, al sostener que existieron irregularidades en la valoración de las pruebas. Su defensa también adelantó que recurrirá al juicio de amparo en caso de que la apelación no prospere.

El proceso por abuso sexual es independiente de la investigación relacionada con la muerte de Dafne, ocurrida en julio de este año en un campamento de verano de Ciudad Madero, Tamaulipas, caso que también es investigado por las autoridades.