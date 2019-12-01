Estrellan tráiler robado contra caseta de Tepoztlán; criminales huyen a pie y abandonan al chófer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 09:48:19

Tepoztlán, Morelos, a 8 de enero 2026.- Un tráiler que habría sido robado por sujetos armados se estrelló contra la caseta de Tepoztlán, sobre la autopista federal México-Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se desarrolló durante la madrugada del 8 de enero.

Según el conductor de la unidad de carga, cuatro sujetos armados lo interceptaron en un paradero y lo obligaron a abordar junto a ellos el tráiler.

“Me amarraron y me metieron al camarote. Se bajó uno y nada más se quedaron tres”, señaló el hombre de nombre Juan Manuel.

Los sospechosos pusieron el vehículo en marcha y fueron descubiertos por agentes de la Guardia Nacional, quienes les marcaron el alto; sin embargo, los presuntos delincuentes aceleraron la marcha, por lo que inició una persecución.

Según el trailero, la persecución se prolongó por 60 kilómetros aproximadamente, incluso, señaló que uno de sus colegas les intentó cerrar el paso, pero abrieron fuego en su contra y se retiró.

“No tenían miedo de nada, (iban) drogándose. Yo sentía la presión full. Otro compañero quiso cerrar el paso y estos le tiraron balazos hasta que se abrió el compañero”, comentó Juan Manuel.

Momentos después, los supuestos ladrones estrellaron la unidad contra la garita y después huyeron a pie. Cabe señalar que dejaron al trabajador del volante amarrado dentro del tráiler.

La unidad iba cargada de sandías que tenían como destino la central de abastos de Iztapalapa.