Esmeralda FG: La tiktokera de Michoacán que presumía lujos y corridos y acabó asesinada con su esposo e hijos en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 17:52:31

Guadalajara, Jal., a 29 de agosto de 2025.– La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que la mujer asesinada junto a su esposo y dos hijos en una camioneta abandonada en la colonia San Andrés era Esmeralda Ferrer Garibay, influencer de 32 años conocida en TikTok como Esmeralda FG, quien solía presumir lujos y compartir contenidos relacionados con narcocorridos y estética.

La joven creadora digital fue encontrada sin vida el pasado 22 de agosto junto con su pareja, Roberto Carlos Gil Licea, y sus dos hijos menores de edad. Los cuatro cuerpos estaban ocultos en una camioneta pick-up Ford Ranger que permaneció abandonada varios días sobre las calles Jorge Delorme y Medrano, en Guadalajara.

Ejecución en un taller mecánico

De acuerdo con los avances de la investigación, la familia habría sido ejecutada dentro de un taller mecánico, donde peritos localizaron rastros balísticos y manchas hemáticas. Posteriormente, la camioneta fue utilizada para trasladar y abandonar los cuerpos en la vía pública.

Fuentes ministeriales revelaron que cuatro mecánicos relacionados con el establecimiento cateado fueron privados de la libertad tras ser interrogados por agentes de la Fiscalía del estado, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a disputas criminales en la zona metropolitana de Guadalajara.

Influencer con vínculos polémicos

Esmeralda FG, quien acumulaba casi 18 mil seguidores en TikTok, compartía viajes, procedimientos estéticos y frases controversiales, además de difundir corridos relacionados con el crimen organizado.

El macabro descubrimiento de la familia se produjo cuando vecinos reportaron olores fétidos provenientes del vehículo. En el interior se localizaron los cuerpos de los adultos envueltos en bolsas negras y cubiertos con objetos, mientras que los menores estaban en la cabina, ocultos bajo un plástico y una carriola.

Aunque las autoridades mantienen diversas líneas de investigación, no descartan que el multihomicidio esté relacionado con actividades ilícitas en el entorno laboral y social de la pareja asesinada.