Esclarecen autoridades hechos ocurridos en Aurrera de la colonia Torreón Nuevo de Morelia, Michoacán 

Esclarecen autoridades hechos ocurridos en Aurrera de la colonia Torreón Nuevo de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 19:09:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- Autoridades policiacas esclarecen lo sucedido en Aurrera de Torreón Nuevo de Morelia, Michoacán, todo se derivó de una discusión, hubo un detenido y un herido.

Luego de que se llevaran a cabo las primeras investigaciones en torno a la balacera registrada en Bodega Aurrera de Torreón Nuevo, en la capital del estado, autoridades policiacas informan sobre lo sucedido.

Todo se derivó de una discusión entre dos sujetos quienes se encontraban en el estacionamiento del referido centro comercial.

En un momento determinado uno de los individuos sacó una pistola y atacó al otro, mismo que resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Entre tanto el agresor fue detenido por personal de la Policía Morelia, quienes lo pusieron a disposición de la FGE para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un hombre en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán; resultó herido
Aprehenden en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio
Ultiman a tres personas en las inmediaciones de una marisquería en Tlalnepantla, Estado de México
En Parácuaro, Michoacán: Adolescente resulta herido al dispararse por accidente
Más información de la categoria
Capos de Michoacán enfrentan cadena perpetua en EEUU: Trump ofrece 485 millones de pesos; en México solo 100 mil
Ultiman a tres personas en las inmediaciones de una marisquería en Tlalnepantla, Estado de México
Bloqueo en la carretera Apatzingán - Tepalcatepec moviliza a las autoridades de Michoacán 
Se registra ataque armado en la inmediaciones de supermercado en Morelia, Michoacán, hay un herido y dos detenidos
Comentarios