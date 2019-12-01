Esclarecen autoridades hechos ocurridos en Aurrera de la colonia Torreón Nuevo de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 19:09:55

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- Autoridades policiacas esclarecen lo sucedido en Aurrera de Torreón Nuevo de Morelia, Michoacán, todo se derivó de una discusión, hubo un detenido y un herido.

Luego de que se llevaran a cabo las primeras investigaciones en torno a la balacera registrada en Bodega Aurrera de Torreón Nuevo, en la capital del estado, autoridades policiacas informan sobre lo sucedido.

Todo se derivó de una discusión entre dos sujetos quienes se encontraban en el estacionamiento del referido centro comercial.

En un momento determinado uno de los individuos sacó una pistola y atacó al otro, mismo que resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Entre tanto el agresor fue detenido por personal de la Policía Morelia, quienes lo pusieron a disposición de la FGE para los efectos de ley.