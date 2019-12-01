Escándalo en Jalisco: cae funcionaria por falsificar placas tras hallazgo de Ferrari robado que desató polémica en el “Keko Fest”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 08:06:11

Guadalajara, Jalisco, 28 de enero del 2026.- Este martes, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la imputación de una funcionaria pública que presuntamente aprovechaba su cargo para facilitar documentación oficial falsa a vehículos con problemas legales.

El caso salió a la luz tras el aseguramiento de un automóvil deportivo de alta gama, el cual circulaba sin contratiempos gracias a documentos aparentemente oficiales. La señalada fue identificada como Norma Ilda “N”, quien se desempeñaba como agente de control vehicular del Servicio Estatal Tributario.

La detención fue realizada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, luego de detectar que la servidora pública podría estar involucrada en una red dedicada a facilitar placas de circulación del estado de Jalisco a vehículos con irregularidades legales.

La investigación se detonó en Morelia, Michoacán, cuando policías locales detuvieron un Ferrari que circulaba a exceso de velocidad. Al revisar los datos del vehículo, las autoridades confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente en Estados Unidos.

A pesar de ello, el automóvil portaba placas oficiales del estado de Jalisco, lo que apuntó de inmediato a una posible complicidad desde oficinas gubernamentales de esa entidad.