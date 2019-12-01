Con patrullas todo terreno, mayor presencia policial y respuesta más rápida en zonas de difícil acceso en Michoacán: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 08:49:45

Morelia, Michoacán, 28 de enero del 2026.- Con la finalidad de llegar a donde otros no pueden y garantizar el acceso a zonas aisladas para proteger a las familias en áreas rurales y serranas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuenta con más equipamiento y patrullajes más efectivos que redundan en una respuesta inmediata ante el crimen en cada rincón del estado.

Sobre el particular se informó que las nuevas unidades están diseñadas para operar en las condiciones extremas del territorio michoacano.

Su tracción 4x4, motores de alto desempeño y suspensión reforzada facilitan el tránsito por brechas, caminos de terracería y pendientes pronunciadas, ampliando la cobertura de vigilancia y reduciendo los tiempos de respuesta.

Estas unidades cuentan con sistemas de protección y blindaje que brindan mayor seguridad a los elementos de la Guardia Civil durante los operativos. Esto posibilita realizar recorridos preventivos, acciones disuasivas y despliegues estratégicos con mayor resguardo, incluso en contextos de riesgo.

El equipamiento incluye torretas policiales, iluminación de alta intensidad, defensas reforzadas y sistemas de arrastre. Asimismo, cuentan con neumáticos todo terreno que aseguran la movilidad constante, un factor clave en puntos alejados donde cualquier demora operativa representa un riesgo.

Gracias a estas características, las unidades facilitan el acceso a puntos estratégicos, limitan la movilidad de grupos delictivos y fortalecen la presencia policial en regiones donde antes la geografía dificultaba las labores de seguridad.