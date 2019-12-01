Claudia Sheinbaum presume reducción de homicidios en Guerrero en lo que va de su sexenio

Claudia Sheinbaum presume reducción de homicidios en Guerrero en lo que va de su sexenio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 08:36:17
Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre el despliegue de fuerzas federales en Chilpancingo y el reforzamiento de la seguridad en el estado de Guerrero, al tiempo que destacó una reducción significativa en los homicidios y delitos de alto impacto en la entidad durante los últimos meses.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que los resultados son consecuencia de la coordinación entre el gabinete de seguridad federal y el estatal, así como de la presencia permanente de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, lo que ha permitido disminuir de manera notable los niveles de violencia.

“La reducción de homicidios en Guerrero, por qué es importante, había una reducción muy importante en todo el estado de Guerrero de homicidios y en general de todos los delitos de alta impacto. Esto es lo que presentamos que este es del año y de nuestro gobierno, un pequeño incremento en abril y después una reducción muy significativa en octubre de 2024”, declaró.

Sheinbaum Pardo detalló que, al inicio de su administración, Guerrero registraba 6.5 homicidios diarios, mientras que en el último corte correspondiente a diciembre la cifra descendió a 2.32 homicidios por día.

“Cuando nosotros llegamos había 6.5 homicidios diarios. Hoy en Guerrero hay 2.32, bueno en diciembre del mes que cerró, y eso se debe al trabajo de coordinación y a la presencia de fuerzas federales y por supuesto del gabinete de seguridad y del gabinete de seguridad del Estado de Guerrero”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo federal reiteró que el refuerzo de la estrategia de seguridad continuará, con énfasis en la coordinación interinstitucional y la presencia territorial, especialmente en zonas con antecedentes de violencia.

