Autoridades destruyen plantíos de enervantes y decomisan más de 4 mil litros de precursores químicos en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 07:43:55

Ciudad de México, a 16 de marzo 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) destruyó varios plantíos de un enervante vegetal ilícito e incautó más de 4 mil litros de precursores químicos, en el estado de Sinaloa.

Durante una primera acción, los marinos localizaron tres plantíos con alrededor de 11 mil 280 plantas de mariguana cuando llevaban a cabo recorridos terrestres, en la localidad de La Cruz.

Mientras tanto, en Cosalá encontraron cuatro plantíos de la misma droga con alrededor de 8 mil 128 plantas.

Igualmente, en el mismo municipio se localizó una bodega con aproximadamente 4 mil 200 litros de precursores químicos, ocho costales de ácido tartárico de 25 kg cada uno y 400 litros de sustancias de uso dual.

En el caso de la mariguana, las plantas fueron incineradas. En tanto, los precursores químicos fueron neutralizados en el lugar.