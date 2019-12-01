Enfrentamiento por "confusión" entre fuerzas de seguridad deja un uniformado sin vida y dos más heridos; ocurrió en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 14:30:09

Culiacán, Sinaloa, a 10 de octubre 2025.- Un enfrentamiento armado “por confusión” entre elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y la Guardia Nacional dejó un saldo de un agente de la corporación sinaloense sin vida, así como dos uniformados federales lesionados, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros datos, la balacera se desarrolló sobre la avenida Aeropuerto, en la capital de la entidad, cuando los guardias nacionales, vestidos de civiles, se trasladaban en una camioneta Mitsubishi.

En un momento determinado, los policías estatales consideraron sospechosos a los agentes federales, por lo que iniciaron una persecución que derivó en un choque armado entre las fuerzas del orden.

Como resultado de la refriega, Jesús Enrique “N”, elemento estatal, resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, en donde perdió la vida horas después.

Mientras tanto, los uniformados adscritos a la Guardia Nacional lesionados fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un nosocomio para ser atendidos.

Cabe señalar que las corporaciones abrieron investigaciones internas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.