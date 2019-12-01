Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria

Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 13:26:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 10 de octubre del 2025.- Un exservidor público del sector educativo fue condenado a seis años de prisión por el delito de pederastia agravada, luego de comprobarse que abusó sexualmente de una menor dentro de una escuela primaria en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2022, cuando se inició una investigación que permitió acreditar la responsabilidad de Manuel “M.” en las agresiones contra la víctima, cometidas mientras desempeñaba su cargo en el plantel educativo.

Tras el proceso judicial, un juez federal dictó sentencia condenatoria tras un procedimiento abreviado.

Se impuso además el pago de la reparación del daño, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la emisión de una disculpa pública, una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento por "confusión" entre fuerzas de seguridad deja un uniformado sin vida y dos más heridos; ocurrió en Sinaloa
Sentencian a 14 años en prisión a tres integrantes de organización criminal de Jalisco
Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria
Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos
Más información de la categoria
Enfrentamiento por "confusión" entre fuerzas de seguridad deja un uniformado sin vida y dos más heridos; ocurrió en Sinaloa
Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria
Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos
Entra en vigor acuerdo de alto al fuego en Gaza
Comentarios