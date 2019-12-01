Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 13:26:54

Ciudad de México, 10 de octubre del 2025.- Un exservidor público del sector educativo fue condenado a seis años de prisión por el delito de pederastia agravada, luego de comprobarse que abusó sexualmente de una menor dentro de una escuela primaria en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2022, cuando se inició una investigación que permitió acreditar la responsabilidad de Manuel “M.” en las agresiones contra la víctima, cometidas mientras desempeñaba su cargo en el plantel educativo.

Tras el proceso judicial, un juez federal dictó sentencia condenatoria tras un procedimiento abreviado.

Se impuso además el pago de la reparación del daño, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la emisión de una disculpa pública, una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.