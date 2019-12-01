Enfrentamiento deja un policía lesionado en San Gregorio Atzompa, Puebla

Chipilo, San Gregorio Atzompa, Puebla, 11 de octubre de 2026.- Un recorrido de seguridad y vigilancia en la comunidad de Chipilo derivó en un violento ataque armado contra elementos de seguridad pública, dejando como saldo a un oficial de la Policía Estatal herido y el despliegue de un fuerte operativo interinstitucional en la zona.

Los hechos ocurrieron cuando sujetos armados abrieron fuego directo contra los uniformados que realizaban labores de patrullaje. Durante el intercambio de disparos, uno de los agentes estatales recibió un impacto de bala. De acuerdo con los reportes oficiales, el policía lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud ha sido reportado como estable.

Tras perpetrar la agresión, los atacantes lograron darse a la fuga. Sin embargo, en su huida se vieron obligados a abandonar la camioneta en la que se desplazaban, logrando escapar antes de ser aprehendidos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna detención relacionada con estos hechos.

En respuesta al ataque, fuerzas de seguridad estatales y federales arribaron al lugar para reforzar la vigilancia en Chipilo e implementar un operativo de búsqueda conjunto con el objetivo de localizar y presentar ante la justicia a los presuntos responsables.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudió a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades ministeriales aseguraron el vehículo abandonado y recabaron diversos indicios en la zona, los cuales se integrarán a la carpeta de investigación para esclarecer el ataque y dar con el paradero de los agresores.