Adolescente muere tras ser arrollada por el tren en Gómez Palacio, Durango

Gómez Palacio, Durango, 11 de octubre de 2026.- Una joven de 17 años perdió la vida trágicamente este fin de semana luego de ser embestida por el ferrocarril a la altura del poblado El Quemado, perteneciente al municipio de Gómez Palacio.

El fatal accidente fue reportado la noche del sábado por habitantes de la comunidad, quienes alertaron a las autoridades sobre los hechos. El aviso generó la inmediata movilización de elementos de la Policía Estatal, así como de diversas corporaciones de seguridad y equipos de emergencia. Al arribar a la zona de las vías, los paramédicos y oficiales confirmaron el deceso de la mujer, quien en ese momento no portaba identificaciones y fue trasladada en calidad de desconocida.

Fue hasta las primeras horas de este domingo cuando el misterio sobre su identidad se resolvió. Un hombre, advertido presuntamente por vecinos del sector sobre lo ocurrido la noche anterior, acudió a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Allí, identificó a la víctima como su sobrina, confirmando que la menor era originaria del poblado de Luján.

Las autoridades ministeriales se encuentran realizando los procedimientos legales correspondientes. Una vez que concluya la necropsia de ley dictaminada para estos casos, los restos de la adolescente serán entregados a su familia para que puedan llevar a cabo los servicios funerarios.