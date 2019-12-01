Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 14:36:38

Acaxochitlán, Hidalgo, 21 de enero del 2026.- Seis personas fueron detenidas durante un operativo policial que culminó en intercambio de metralla entre civiles armados (presuntos huachicoleros) y policías municipales, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

Medios locales indicaron que los hechos tuvieron lugar una vez que policías municipales detectaron una camioneta que ingresó al poblado con estrobos de emergencia encendidos, lo que levantó sospechas entre los uniformados. Los uniformados procedieron a marcarles el alto e intentaron llevar a cabo una inspección, a lo que los dos ocupantes se resistieron.

Minutos después la situación se tensó cuando al menos cuatro vehículos más arribaron con sujetos armados a bordo, quienes atacaron a los elementos de seguridad.

Durante el forcejeo, uno de los agresores resultó herido de bala mientras que un policía municipal fue sometido y golpeado con objetos contundentes por parte de los huachicoleros, por lo que tuvo que ser trasladado hacia un hospital; dicho momento quedó captado en video.

Dos de los agresores fueron detenidos en el lugar mientras que el resto huyó con dirección a Tulancingo, incluido el herido de bala. Los policías no dejaron escapar a los malhechores y emprendieron una persecución, que permitió la detención de cuatro hombres más, localizados a bordo de dos camionetas en las inmediaciones de una clínica.

Al finalizar el operativo, las autoridades lograron asegurar a seis hombres, cuatro camionetas, dos de ellas cargadas con alrededor de 800 litros de hidrocarburo robado y un automóvil tipo Sedán equipado con estrobos.