Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros

Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 14:36:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Acaxochitlán, Hidalgo, 21 de enero del 2026.- Seis personas fueron detenidas durante un operativo policial que culminó  en intercambio de metralla entre civiles armados (presuntos huachicoleros) y policías municipales, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

Medios locales indicaron que los hechos tuvieron lugar una vez que policías municipales detectaron una camioneta que ingresó al poblado con estrobos de emergencia encendidos, lo que levantó sospechas entre los uniformados. Los uniformados procedieron a marcarles el alto e intentaron llevar a cabo una inspección, a lo que los dos ocupantes se resistieron.

Minutos después la situación se tensó cuando al menos cuatro vehículos más arribaron con sujetos armados a bordo, quienes atacaron a los elementos de seguridad.

Durante el forcejeo, uno de los agresores resultó herido de bala mientras que un policía municipal fue sometido y golpeado con objetos contundentes por parte de los huachicoleros, por lo que tuvo que ser trasladado hacia un hospital; dicho momento quedó captado en video.

Dos de los agresores fueron detenidos en el lugar mientras que el resto huyó con dirección a Tulancingo, incluido el herido de bala. Los policías no dejaron escapar a los malhechores y emprendieron una persecución, que permitió la detención de cuatro hombres más, localizados a bordo de dos camionetas en las inmediaciones de una clínica.

Al finalizar el operativo, las autoridades lograron asegurar a seis hombres, cuatro camionetas, dos de ellas cargadas con alrededor de 800 litros de hidrocarburo robado y un automóvil tipo Sedán equipado con estrobos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Capturan a siete policías por el homicidio de un menor en San Miguel, Oaxaca
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
La justicia cercana es la justicia completa: magistrado presidente Hugo Gama
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Bedolla refuerza combate al crimen con nuevos vehículos blindados
Danza de los viejitos cautiva España en Feria Internacional de Turismo
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
Comentarios