Encuentran sin vida al síndico de San Pedro El Alto, Oaxaca y a su esposa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 10:05:07

San Pedro El Alto, Oaxaca, a 24 de septiembre de 2025.- Los cuerpos sin vida del síndico del municipio de San Pedro El Alto, Pochutla, Vicente Santos Cruz y su esposa, fueron encontrados en su domicilio ubicado en la comunidad de Tierra Blanca.

De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, un familiar fue quien reportó el hallazgo, después de que acudiera a visitarlos.

"La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realiza las primeras diligencias ministeriales, así como los trabajos periciales necesarios que permitan establecer una teoría del caso que dé solidez a las líneas de investigación en torno a los hechos que provocaron el fallecimiento del síndico municipal de San Pedro el Alto, y su esposa", indicó la dependencia.

Asimismo, el presidente municipal Honorio Santos, condenó los hechos y pidió se dé con los responsables.

“Solicitamos el apoyo para encontrar a los culpables que cobardemente asesinaron a nuestro sindico municipal Vicente Santos cruz y su esposa”.