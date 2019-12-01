Encuentran a 6 nayaritas que habían desaparecido en Quintana Roo; faltan tres personas más por localizar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 13:06:28

Tepic, Nayarit, a 24 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Nayarit, dio a conocer que fueron localizados con vida 6 nayaritas que se encontraban en calidad de desaparecidos en Quintana Roo.

Fue a través de un comunicado que la dependencia indicó que fue desde el pasado 3 de septiembre que se había recibido la denuncia correspondiente por la desaparición y privación de la libertad de los hombres originarios de Nayarit y 20 días después, fueron encontrados en una terminal de autobuses.

De acuerdo a la información, los hombres habían viajado desde el mes de julio para trabajar en áreas de mantenimiento de un hotel en Chetumal, pero según las primeras indagatorias, posteriormente fueron obligados a realizar labores en una fábrica clandestina de cigarros.

Asimismo, detallaron que aún faltan tres hombres más por ser localizados, por lo que las autoridades ya se encuentran trabajando para dar con su paradero.

También señalaron que ya se iniciaron los trámites correspondientes para trasladar a los hombres con sus familias.