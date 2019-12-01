Encuentra Policía Morelia camioneta que fue robada en la Colonia Santiaguito

Encuentra Policía Morelia camioneta que fue robada en la Colonia Santiaguito
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 17:31:42
Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Después de que se denunciara a través de redes sociales que con lujo de violencia una familia había sido despojada de su camioneta en la Colonia Santiaguito, Policía Morelia, informó que el vehículo ya fue recuperado. 

De acuerdo con información difundida por los afectados, al menos dos sujetos se apoderaron de su camioneta y en su huida arrastraron a uno de los dueños.

A pesar de que intentaron detenerlos, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga del lugar. 

Según información difundida por las autoridades, se logró localizar la camioneta en la zona de Rinconada de Morelia, esto debido al monitoreo en tiempo real del C4. 

También indicaron que el robo del vehículo fue derivado de un pleito familiar, por lo que no hubo participación de personas armadas. 

La víctima fue acompañada por elementos policiacos, a la Fiscalía General del Estado para levantar la denuncia correspondiente 

 

