En Zitácuaro, Michoacán realiza FGE jornada informativa para la prevención de la extorsión

Zitácuaro, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- Como parte de la Estrategia Nacional Anti Extorsión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), participó en una Feria de Seguridad, llevada a cabo en el municipio de Zitácuaro, en la que se instaló un módulo informativo en materia de prevención de la extorsión.

En el encuentro participaron corporaciones de nivel federal y estatal, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión; la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), a través de la Guardia Civil y la Subsecretaría de Investigación Especializada.

Personal de la UECS explicó a las y los asistentes el objetivo de la campaña y les incentivó a denunciar oportunamente, por medio de la línea 089. También se entregaron a representantes de grupos de comerciantes y público en general, material didáctico y volantes con información clave para la prevención y atención inmediata de este delito.

Así mismo, fue llevada a cabo una charla dirigida a comerciantes, donde se explicaron las formas de prevenir la extorsión en sus diferentes modalidades.

En esta jornada se recabaron testimonios e inquietudes de la población michoacana, especialmente del sector comercial, por lo que se acordó una política de atención e investigación adecuada de este fenómeno para salvaguardar el patrimonio y la integridad de todas las personas en la entidad.