En Zinapécuaro, Michoacán, aseguran y desactivan 6 artefactos explosivos; contenían entre 8 y 10 kilos de pólvora

En Zinapécuaro, Michoacán, aseguran y desactivan 6 artefactos explosivos; contenían entre 8 y 10 kilos de pólvora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 07:42:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zinapécuaro, Michoacán, a 5 de septiembre 2025.- En una acción operativa llevada a cabo por las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), se logró la detección e inhabilitación de seis artefactos explosivos. 

Sobre el particular se informó que dichos artefactos fueron localizados cuando agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano realizaban labores para la disuasión del delito en la localidad de San Miguel Taimeo. 

Tras lo anterior se solicitó el apoyo del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos para la neutralización de los dispositivos, los cuales contenían entre ocho y 10 kilogramos de pólvora negra granulada.

De acuerdo con los protocolos del grupo especializado, se desactivaron los seis artefactos explosivos para inhibir cualquier riesgo para la población y los equipos de seguridad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto asaltante de bar en La Condesa, en CDMX
Mujer pierde la vida y su esposo resulta herido en ataque armado, en Apatzingán
Ultiman a tiros a un campesino en la colonia Generalísimo Morelos de Zamora, Michoacán 
Jornada violenta en Tamaulipas deja un menor muerto; se registraron persecuciones y enfrentamientos
Más información de la categoria
Jornada violenta en Tamaulipas deja un menor muerto; se registraron persecuciones y enfrentamientos
3 muertos y un lesionado de gravedad es el saldo que dejó riña en tianguis del Edomex; comerciantes lincharon al agresor
Alcaldesa de Apatzingán se reúne con "Los Hermanos Jiménez" tras cancelación de concierto
Secuestro de dos agentes de Harfuch en Michoacán lleva a su rescate y el de otra víctima en mega operativo: Hay tres detenidos
Comentarios