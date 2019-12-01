Localizan cuerpo sin vida de un hombre en la carretera La Mira-La Orilla de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 20:22:26

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre el cual presentaba huellas de violencia fue localizado en un paraje de la carretera La Mira-La Orilla en esta ciudad portuaria.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitúo se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.