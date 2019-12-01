En Zacapu, Michoacán, aseguran explosivos trampa; estaban listos para detonar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 12:06:59

Zacapu, Michoacán, 10 de agosto del 2025.- Elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aseguraron y destruyeron dos granadas para mortero calibre .60mm que fueron localizadas por personal de la Guardia Nacional.

Al respecto se informó que elementos de la Guardia Nacional llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en esta municipalidad.

En un momento determinado localizan los dos artefactos mencionados quienes de inmediato solicitaron el apoyo del personal especializado.

Fueron los agentes del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos quienes aseguraron y posteriormente desactivaron los explosivos mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.