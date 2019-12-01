En Yurécuaro, Michoacán, hombre es arrollado por el ferrocarril, está grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:11:47

Yurécuaro, Michoacán, 9 de diciembre del 2025.- Con lesiones de gravedad resultó un hombre el cual, bajo circunstancias no precisadas, fue arrollado por el ferrocarril.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la colonia Ferrocarril, un hombre había sido atropellado por el tren.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil quienes encontraron a un hombre con las piernas prácticamente amputadas por lo que fue llevado a un hospital.

Es de mencionar que el individuo fue reportado como grave.