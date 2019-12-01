En Uruapan, Michoacan, policías rescatan a dos personas secuestradas; los facinerosos huyeron 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 18:18:28

Uruapan, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.- Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, lograron, tras enfrentarse a tiros con delincuentes, rescatar a dos personas que se encontraban privadas de la libertad, los facinerosos se dieron a la fuga

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las inmediaciones de la colonia La Estrella, dos personas habían sido probadas de su libertad.

De inmediato se implementó una acción operativa, en la calle Trejo, lugar en el que varios sujetos al percatarse de la presencia de los uniformados comenzaron a disparar en su contra.

Ante lo anterior los uniformados repelieron la agresión, fue al verse superados que los facinerosos se dieron a la fuga con rumbo al cerro de la Estrella.

Acto seguido los agentes de la ley lograron rescatar a las dos personas que estaban secuestradas, hechos que ya son investigados.