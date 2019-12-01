En Uruapan, Michoacán detienen a ladrones en flagrancia 

En Uruapan, Michoacán detienen a ladrones en flagrancia 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:22:43
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Uruapan, Michoacán, a 20 de marzo 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Guardia Civil en conjunto con la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Policía Municipal se logró la retención en flagrancia de un hombre por los delitos de robo con violencia y lesiones; además, viajaba en una motocicleta con reporte de robo. 

Sobre el particular se informó que dicha acción fue resultado de la atención de una denuncia, que alertó sobre el ahora indiciado.

Momentos previos a su detención había despojado de dinero en efectivo a una trabajadora de un establecimiento en esta ciudad, misma que resultó herida por el implicado con un objeto punzocortante.

Finalmente el requerido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

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