En Uruapan, Michoacán, aprehenden a presunto responsable de violación en agravio de su sobrina de 11 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 09:51:39

Uruapan, Michoacán, 15 de abril del 2026.- Luis Miguel “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación en agravio de su sobrina, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 26 de julio de 2023, el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima, una niña de 11 años.

Tras la denuncia, la menor refirió que las agresiones ocurrieron en más de una ocasión, lo que permitió fortalecer la investigación.

Derivado de estos hechos, el CJIM integró la Carpeta de Investigación y recabó datos de prueba que señalan la posible participación del investigado, por lo que se solicitó y obtuvo la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

El presunto responsable fue detenido y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que en próximos días resolverá su situación jurídica.