En tres acciones realizadas en Morelia, Michoacán se detuvo a siete personas y se aseguraron 3 mil dosis de sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 18:00:48

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.- Como resultado de tres diferentes acciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguraron 3 mil dosis de narcóticos y detuvieron a siete personas.

Sobre el particular se informó que en una primera acción, personal de la Policía de Investigación (PDI) de Alto Impacto, con apoyo del binomio canino (K9), dio cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Los Laureles, en la colonia La Morita, donde se aseguraron 800 dosis de metanfetamina y 43 dosis de marihuana. Durante la intervención, elementos de la Policía Morelia brindaron seguridad perimetral.

Posteriormente, en la calle Tláloc de la colonia Pascual Ortiz de Ayala, se llevó a cabo el aseguramiento de mil dosis de metanfetamina, logrando la detención de Ruth “N”, Yanick Brayan “N”, María “N” y José Guadalupe “N”.

Finalmente, en un inmueble ubicado sobre la avenida Ocampo de la unidad habitacional Infonavit Benito Juárez, se aseguraron 975 dosis de metanfetamina, 140 dosis de heroína y 42 dosis de marihuana, procediendo a la detención de Cinthya Joseline “N”, Fátima Guadalupe “N” y Ricardo “N”.

Las personas detenidas y la droga asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para dar continuidad a las investigaciones y determinar su situación legal.