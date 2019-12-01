En su casa de la colonia Doctores en Uruapan, Michoacán, ultiman a un hombre

En su casa de la colonia Doctores en Uruapan, Michoacán, ultiman a un hombre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 07:36:54
Uruapan, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio de la colonia Doctores de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Privada de Pedro y Marie Curie, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

