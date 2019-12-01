En seis meses se evitó el pago de 13MDP a la delincuencia organizada: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 13:49:46

Morelia, Michoacán, a 2 de julio 2026.- Como resultado de las acciones de la Unidad Especializada Antiextorsión permitieron evitar que grupos delictivos obtuvieran más de 13 millones de pesos mediante llamadas de extorsión, fraudes y secuestros virtuales, informó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Bernal Bustamante.

Sobre el particular se informó en la presentación de resultados del Gabinete de Seguridad, el funcionario detalló que en materia de extorsión fueron atendidas 322 víctimas y se desactivaron 277 llamadas, evitando el pago de 9 millones 917 mil pesos.

En cuanto a fraudes telefónicos, precisó que se brindó atención a 182 víctimas y se desactivaron 126 llamadas, con lo que se evitó un daño patrimonial de 676 mil 400 pesos.

Respecto a los secuestros virtuales, indicó que fueron atendidos 24 casos, se logró el rescate de 25 víctimas y se evitó el pago de 2 millones 970 mil pesos.

José Antonio Bernal Bustamante hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o secuestro virtual a través de los números 911 y 089, al señalar que una denuncia oportuna permite desactivar las llamadas y evitar que el dinero llegue a manos de la delincuencia.

En la misma conferencia, el secretario informó que como parte de las acciones para afectar las fuentes de financiamiento del crimen organizado, durante junio fueron aseguradas 150 máquinas tragamonedas, con lo que suman 4 mil 51 aparatos retirados de circulación en operativos coordinados entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.