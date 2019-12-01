En riña ultiman a una persona en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 11:16:01

Querétaro, Querétaro, a 8 de agosto 2025.- Un hombre de entre 30 y 40 años de edad, perdió la vida luego de una riña que se registró, la madrugada de este viernes en Santa Rosa Jauregui.

Fue en el parador ubicado a la altura de Montenegro, en el kilómetro 22 de la autopista Querétaro- San Luis Potosí, en donde se registró el altercado entre un grupo de personas, que aparentemente habrían estado ingiriendo bebidas embriagantes.

Cerca de las 02:00 horas, comenzaron a discutir y posteriormente se dio la agresión, que a un inicio dejó gravemente lesionado a la persona, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Sin embargo, al llegar los paramédicos, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades para que tomaran conocimiento.

La zona fue acordonada por policías municipales de Querétaro, como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.