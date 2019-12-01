En Peribán, Michoacán: Fallecen tres personas en ataque armado durante riña en fiesta patronal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 16:33:59

Peribán, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Como resultado de una riña registrada en pleno Centro del municipio de Peribán, tres personas fueron asesinadas a balazos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el centro, en donde se llevan a cabo las fiestas patronales se había registrado una riña.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a tres personas sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de tres hombres, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.