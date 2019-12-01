En Peribán, Michoacán: Fallecen tres personas en ataque armado durante riña en fiesta patronal

En Peribán, Michoacán: Fallecen tres personas en ataque armado durante riña en fiesta patronal
En Peribán, Michoacán: Fallecen tres personas en ataque armado durante riña en fiesta patronal
En Peribán, Michoacán: Fallecen tres personas en ataque armado durante riña en fiesta patronal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 16:33:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Peribán, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Como resultado de una riña registrada en pleno Centro del municipio de Peribán, tres personas fueron asesinadas a balazos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el centro, en donde se llevan a cabo las fiestas patronales se había registrado una riña.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a tres personas sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de tres hombres, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asesinan en Guerrero al sacerdote Bertoldo Pantaleón: estaba reportado como desaparecido
Quitan la vida a Jessica Luna, excandidata del PT a la alcaldía de Yanga, Veracruz
Disparos causan temor entre vecinos de la colonia San Juan Bosco en Irapuato, Guanajuato; un hombre fue privado de la vida
Ultiman a un individuo en la colonia 22 de Octubre en Apatzingán, Michoacán 
Más información de la categoria
Asesinan en Guerrero al sacerdote Bertoldo Pantaleón: estaba reportado como desaparecido
FGR investiga a Policía de Villamar por posesión de fusil ilegal; el municipio está entre los focos rojos por fosas clandestinas en Michoacán 
Segundo robo a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; despojan a un hombre de 300 mil pesos en pleno Centro
Quiroga se llenará de alegría y música con el Tuna Fest Internacional 2025: Sectur
Comentarios