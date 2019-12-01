En Parácuaro, Michoacán: Adolescente resulta herido al dispararse por accidente

En Parácuaro, Michoacán: Adolescente resulta herido al dispararse por accidente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 19:40:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Parácuaro, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- Con una lesión producida por proyectil de arma de fuego en el pecho resultó un adolescente, el cual manipulaba una pistola que se le cayó al piso y se disparó, ocasionándole la grave herida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el Hospital Regional había ingresado Odilón D., de 14 años con una herida de bala en el pecho la cual le perforó un pulmón.

Al entrevistarse con familiares de la víctima, los policías fueron informados que el joven manipulaba una pistola calibre .22mm, y en un momento determinado se le cayó al suelo y se disparó ocasionándole la grave herida.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un hombre en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán; resultó herido
Aprehenden en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio
Ultiman a tres personas en las inmediaciones de una marisquería en Tlalnepantla, Estado de México
En Parácuaro, Michoacán: Adolescente resulta herido al dispararse por accidente
Más información de la categoria
Capos de Michoacán enfrentan cadena perpetua en EEUU: Trump ofrece 485 millones de pesos; en México solo 100 mil
Ultiman a tres personas en las inmediaciones de una marisquería en Tlalnepantla, Estado de México
Bloqueo en la carretera Apatzingán - Tepalcatepec moviliza a las autoridades de Michoacán 
Se registra ataque armado en la inmediaciones de supermercado en Morelia, Michoacán, hay un herido y dos detenidos
Comentarios