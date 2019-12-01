En Parácuaro, Michoacán: Adolescente resulta herido al dispararse por accidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 19:40:04

Parácuaro, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- Con una lesión producida por proyectil de arma de fuego en el pecho resultó un adolescente, el cual manipulaba una pistola que se le cayó al piso y se disparó, ocasionándole la grave herida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el Hospital Regional había ingresado Odilón D., de 14 años con una herida de bala en el pecho la cual le perforó un pulmón.

Al entrevistarse con familiares de la víctima, los policías fueron informados que el joven manipulaba una pistola calibre .22mm, y en un momento determinado se le cayó al suelo y se disparó ocasionándole la grave herida.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.