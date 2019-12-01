En Morelia, Michoacán. persona queda atrapada en un elevador; todo quedó en un susto

En Morelia, Michoacán. persona queda atrapada en un elevador; todo quedó en un susto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:30:15
Morelia, Michoacán, 19 de enero del 2026.- Elementos de Protección Civil auxiliaron a una persona que quedó atrapado dentro de un elevador en un edificio de la avenida Nocupétaro en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el edificio marcado con el número 888, de la referida vialidad, una persona estaba atrapada dentro de un elevador.

Al sitio acudió persona de Protección Civil quienes auxiliaron a la persona misma  que sólo presentaba crisis nerviosa.

Es de mencionar que no se revelaron las circunstancias que ocasionaron la falla del elevador.

