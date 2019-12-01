En Morelia, Michoacán, muere motociclista tras sufrir accidente 

En Morelia, Michoacán, muere motociclista tras sufrir accidente 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 10:00:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras chocar contra un vehículo, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en el Libramiento Sur de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue la noche del domingo que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del Zoológico de Morelia, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar encontraron chocados una motocicleta y una camioneta MG, y el cuerpo sin vida del conductor de la moto, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el conductor de la camioneta permaneció en el lugar para deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere adolescente tras ser alcanzada por una bala perdida en Turicato, Michoacán
Hallan cadáver calcinado en Puruándiro, Michoacán
En Morelia, Michoacán, muere motociclista tras sufrir accidente 
Ataque armado en pleno Centro de Zamora, Michoacán, deja un muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Agresor de Manzo pudo ser menor de edad; hecho fue planeado: Torres Piña
EEUU planea ataques armados contra crimen organizado en territorio mexicano, asegura NBC
Guerra contra el crimen organizado no funcionó y no volverá: Claudia Sheinbaum tras asesinato de Carlos Manzo
Gobierno de México apoyó a Uruapan, hay vídeos de Carlos Manzo reconociéndolo: Claudia Sheinbaum
Comentarios