En Morelia, Michoacán, muere motociclista tras sufrir accidente 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 10:00:07

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras chocar contra un vehículo, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en el Libramiento Sur de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue la noche del domingo que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del Zoológico de Morelia, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar encontraron chocados una motocicleta y una camioneta MG, y el cuerpo sin vida del conductor de la moto, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el conductor de la camioneta permaneció en el lugar para deslindar responsabilidades.