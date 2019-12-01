En Morelia, Michoacán hallan restos humanos 

En Morelia, Michoacán hallan restos humanos 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 18:23:12
Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.- En la colonia Charaquendo ubicada entre Capula y Tacícuaro en este municipio de Morelia, fue localizado un cráneo humano y vestimenta de un varón.

Al respecto se informó que campesinos que llevaban a cabo las faenas diarias, localizaron los restos humanos y ropa masculina, situación que reportaron a las autoridades.

Acto seguido arribaron al sitio elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Posteriormente se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento de un caneo humano y distintas prendas de vestir lo cual fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

