En Morelia, Michoacán detienen a un sujeto y aseguran más de 400 dosis de sustancias ilicitas

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la detención de una persona y el aseguramiento de múltiples dosis de narcótico, en la colonia Las Canteras, en la ciudad de Morelia.



Sobre el particular se informó que como parte de las actuaciones derivadas de una denuncia ciudadana que señalaba la posible comisión de conductas ilícitas en un domicilio de la calle Prolongación de Las Jacarandas, la Fiscalía Especializada para las Atención de Delitos de Alto Impacto presentó datos de prueba que permitieron obtener una orden de cateo en el citado inmueble.

Una vez obtenido el mandato judicial, el lugar fue inspeccionado por personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Narcomenudeo, con el apoyo de la Unidad Canina (K9), Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía de Morelia, que localizó 26 bolsas de plástico con sustancia cristalina granulosa con las características de la metanfetamina, equivalente a 421.5 dosis; una bolsa de plástico con vegetal verde similar a la marihuana; así como una pipa de cristal con residuos de sustancia.

Dentro del inmueble se encontraba Jonathan Aarón “N”, quien fue detenido por su posible participación en delitos contra la salud.

El inmueble, la sustancia y el detenido quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que habrá de continuar con las investigaciones y resolver su situación legal.