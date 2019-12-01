En Morelia, Michoacán, detienen a presunto asaltante de tiendas OXXO

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 12:27:42
Morelia, Michoacán, 28 de noviembre del 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), se logró la detención, en la ciudad de Morelia, de un presunto asaltante de tiendas OXXO, como resultado de las acciones del Plan Paricutín. 

Sobre el particular se informó que derivado de los patrullajes preventivos y de vigilancia realizados en la colonia Lago II de esta capital del estado, los elementos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano aseguraron a la persona en mención, quien viajaba a bordo de una motocicleta marca Italika con reporte de robo. 

Posteriormente y tras verificar la información del detenido, se pudo constatar que cuenta con carpetas de investigación por su probable participación en el robo a tiendas de conveniencia por cantidades superiores a los 200 mil pesos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente. 

A través del Plan Paricutín, enmarcado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la SSP y las autoridades de los tres órdenes de gobierno redoblan esfuerzos para brindar seguridad y bienestar a la sociedad michoacana.

