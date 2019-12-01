Fallece Sergio Adem Argueta, político y empresario michoacano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 12:21:56

Morelia, Michoacán, 28 de noviembre del 2025.- Sergio Adem Argueta, político y empresario michoacano perdió la vida este viernes en un aparente accidente ocurrido en su domicilio en la ciudad de Morelia.

Así lo confirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de sus redes sociales, al realizar una publicación en la que ofrecieron sus condolencias a familiares y amigos.

Dentro de su trayectoria, Sergio Adem se desempeñó como secretario de Urbanismo y Obras Públicas en Morelia cuando el alcalde era el morenista Raúl Morón Orozco.

Actualmente se desempeñaba como Coordinador Regional de INCO Infonavit Constructora.