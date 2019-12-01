Fallece Sergio Adem Argueta, político y empresario michoacano

Fallece Sergio Adem Argueta, político y empresario michoacano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 12:21:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 28 de noviembre del 2025.- Sergio Adem Argueta, político y empresario michoacano perdió la vida este viernes en un aparente accidente ocurrido en su domicilio en la ciudad de Morelia.

Así lo confirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de sus redes sociales, al realizar una publicación en la que ofrecieron sus condolencias a familiares y amigos.

Dentro de su trayectoria, Sergio Adem se desempeñó como secretario de Urbanismo y Obras Públicas en Morelia cuando el alcalde era el morenista Raúl Morón Orozco.

Actualmente se desempeñaba como Coordinador Regional de INCO Infonavit Constructora.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán, detienen a presunto asaltante de tiendas OXXO
Cae presunta extorsionadora de comerciantes en la GAM y el Edomex
Torres Piña resalta coordinación entre estado y federación en todas las regiones de Michoacán para preservar la paz
Pierde la vida joven al derraparse sobre el Périferico Paseo de la República en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Fallece Sergio Adem Argueta, político y empresario michoacano
Regresa la caravana Coca-Cola a Morelia después de 20 años; culminará en Catedral con espectáculo navideño
Lluvias vuelven a dejar afectaciones en municipios de Hidalgo
Asegura Trump que la inmigración es la principal causa de disfunción social en EEUU
Comentarios