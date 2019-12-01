En Morelia, Michoacán aseguran 650 dosis de narcótico

Morelia, Michoacán, a 9 de agosto 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional, Guardia Civil y la Policía de Morelia, aseguró 650 dosis de una sustancia con apariencia de narcótico.

Sobre el particular se informó que la referida acción se llevó a cabo, tras una serie de investigaciones que revelaron posibles actividades delictivas en una vivienda ubicada en la avenida General Santos Degollado, en el citado asentamiento. Por ello, la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto reunió las pruebas necesarias para solicitar una orden de cateo, la cual fue concedida por el Juez de Control.

En cumplimiento de este mandato, agentes de la institución, con apoyo de diversas corporaciones policiales, se trasladaron al inmueble, donde aseguraron 23 bolsas con una sustancia con características de metanfetamina, equivalente a 650 dosis, misma que fue embalada para su análisis correspondiente. Además, fue asegurado un cigarro artesanal que contiene vegetal verde con características de la mariguana.

La droga quedó a disposición del Ministerio Público que será el encargado de continuar con las investigaciones.