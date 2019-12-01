En Morelia, Michoacán, asegura FGE estupefacientes con valor de 500 mil pesos

Morelia, Michoacán, a 15 de abril 2026.- Como resultado de una acción contra el narcotráfico, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, logró el aseguramiento de aproximadamente 40 kilogramos de metanfetamina, durante un operativo interinstitucional desplegado en las inmediaciones de la colonia La Huerta, en Morelia.

Sobre el particular se informó que este hecho fue posible gracias a labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y asegurar la sustancia ilícita, así como un vehículo que presentaba alteraciones en sus medios de identificación, lo que refuerza las líneas de investigación sobre su posible vinculación con actividades delictivas.

En esta acción participaron de manera coordinada la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), consolidando un esfuerzo conjunto para combatir frontalmente los delitos que atentan contra la seguridad de las y los michoacanos.

De acuerdo con las estimaciones, la droga asegurada representa un valor cercano al medio millón de pesos en el mercado ilícito, lo que constituye una afectación directa a las finanzas de grupos criminales.

Este operativo se enmarca en las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reafirmando el compromiso de las instituciones de seguridad para debilitar las estructuras delictivas y garantizar condiciones de tranquilidad en la entidad.